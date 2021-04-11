ضبط 2261 مخالفة لأنظمة العمل في أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 17.7 ألف جولة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 7 أبريل؛ للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص. وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 2.2 ألف مخالفة لأنظمة العمل، و184 مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة 1.7 ألف إنذار. وقد تلقت الوزارة 1.4 ألف بلاغ وارد عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر. وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية مستمرة على جميع منشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنبا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة، كما دعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911). متابعة سوق العمل 17,737 جولة رقابية الفترة من 1 إلى 7 أبريل ضبط: 2,261 مخالفة لأنظمة العمل 184 مخالفة للإجراءات الاحترازية توجيه 1,724 إنذارا

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