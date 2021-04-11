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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المراجعين والمحاسبين نظمت بالمشاركة مع جامعة الأمير سلطان ورشة عمل افتراضية بعنوان (المعايير الدولية للتقرير المالي في مناهج الجامعات).

وتهدف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من إقامة الورشة إلى تعزيز الوعي تجاه بعض المجالات المتخصصة في المحاسبة والمراجعة وفق آخر التطورات في المهنة، وبحث الأفكار، وأفضل الممارسات، مما يعكس المعارف والمهارات المطلوب توفرها في طلاب أقسام المحاسبة، ويسهم في تطوير المناهج التعليمية.

وقدم ورش العمل كل من رئيس قسم المحاسبة بجامعة الأمير سلطان الدكتور محمد نورالنبي، ومستشار المعايير الدولية في بنك التنمية الآسيوي جامعة كامبريدج ماتيو تيلينج، إضافة إلى مشاركة 109من أعضاء هيئة التدريس من أقسام المحاسبة في الجامعات السعودية.