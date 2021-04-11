شكرا لقرائتكم خبر 1052 ريالا متوسط دعم الأسرة في حساب المواطن لشهر أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إيداعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته وحتى أبريل 2021 إلى نحو 94 مليار ريال تمثل المنصرف للمستفيدين خلال 41 دفعة.

وأودع البرنامج أمس المخصص لدعم المستفيدين المكتملة طلباتهم عن شهر أبريل 2021، والبالغ 1.9 مليارات ريال، منها تعويضات بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بقيمة 20 مليون ريال.

وأوضح حساب المواطن في بيان له، أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والأربعين بلغ 10.4 ملايين مستفيد وتابع.

وبحسب إحصائية البرنامج وصل إجمالي ما تم دفعه للمستفيدين خلال الـ 41 دفعة نحو 94 مليار ريال، منها حوالي 703.4 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني «إن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1052 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 168 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكل الذكور المستقلون 57%، موضحا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.