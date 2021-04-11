شكرا لقرائتكم خبر المالية تطلق بوابة للأفراد عبر تطبيقات الهواتف الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة المالية البوابة الالكترونية لخدمات الأفراد، التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون، ويتم التسجيل فيها عن طريق النفاذ الموحد، ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تتيحها البوابة عبر تطبيقات الهواتف الذكية «أبل والأندرويد»، وهي خطوة إضافية تعكس دور الوزارة في تسهيل الوصول إلى خدماتها، وذلك ضمن خططها الرامية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد وأتمتتها وضمان جودتها وسرعتها.

وتقدم البوابة الالكترونية عددا من الخدمات، من بينها خدمات الاستعلام عن سيارات الموظفين والاستعلام عن العوائد السنوية، طلبات الإعفاء من القروض، الأضرار والمساعدات، المعاملات المقدمة إلى الوزارة، وأوامر الدفع وغيرها من الخدمات، التي لا تتطلب سوى التسجيل عبر النفاذ الموحد بتسجيل بيانات المستفيد وبريده الالكتروني ورقم هاتفه وإدخال رمز للتفعيل، لتظهر صفحة شخصية باسم كل مستخدم، وملفه الشخصي والخدمات والدعم الفني وحالات الطلبات والاستعلام عن المعاملات، على سبيل المثال الاستعلام عن سيارات الموظفين التي يتم الاستعلام عنها من خلال رقم الهيكل واسم المستفيد ونوع السيارة.

وقال مدير عام إدارة تقنية المعلومات ماجد العبدالكريم، «إنه في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وكذلك برنامج التحول الوطني، لتبني ودعم وتطبيق التحول للتعاملات الالكترونية والتحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، وتفعيلا لهذا التوجه، تسعى الوزارة إلى تطوير خطتها للتحول الرقمي من خلال طرح برنامج متكامل من التطبيقات والحلول والبنى التحتية، التي ستسهم في تطبيق منظومة رقمية متكاملة وصولا للأتمتة الكاملة لجميع الخدمات والمعاملات».

وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى الخدمة وتحسين جودتها وتقليص الوقت المخصص لإنجازها وتيسير عمليات متابعة الخدمات والاستعلام عنها، وبناء تجربة مستخدم ناجحة ومفيدة وشخصية تواكب إيقاع العصر وسرعة إنجاز المعاملات، وتقلص التعامل الحضوري لأضيق نطاق، وهو الأمر الذي أثبت جدواه الكبرى، خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات، ومنها جائحة كورونا التي سيطرت على العالم طوال 2020 وحتى الآن.

وأفاد مدير عام إدارة تقنية المعلومات بأنه ومن خلال منصة اعتماد ومنصات وبرامج وتطبيقات الوزارة، نجحت الوزارة في إنجاز المهام والأعمال وخدمة المواطنين والمقيمين عن بعد وفي وقت قياسي وبجودة عالية.

البوابة الالكترونية لخدمات الأفراد

هو برنامج متكامل من التطبيقات والحلول والبنى التحتية التي ستسهم في تطبيق منظومة رقمية متكاملة وصولا إلى الأتمتة الكاملة لجميع الخدمات والمعاملات

1 يستفيد منها المواطنون والمقيمون

2 يتم التسجيل فيها عن طريق النفاذ الموحد

3 تتيح الاستفادة من الخدمات المتنوعة عبر تطبيقات الهواتف الذكية

الأهداف







تحسين مستوى الخدمة وجودتها



تعزيز سرعة إنجاز الخدمات



تيسير عمليات المتابعة والاستعلام



تقليص التعامل الحضوري



الخدمات





الاستعلام عن الفوائد السنوية



طلبات الإعفاء من القروض



الأضرار والمساعدات



المعاملات المقدمة إلى الوزارة



أوامر الدفع



طريقة الاستفادة من البوابة:





التسجيل عبر النفاذ الموحد (بيانات المستفيد وبريده الالكتروني ورقم هاتفه)



إدخال رمز للتفعيل



تظهر صفحة شخصية باسم كل مستخدم، وملفه الشخصي والخدمات والدعم الفني وحالات الطلبات والاستعلام عن المعاملات



مثال: الاستعلام عن سيارات الموظفين من خلال

رقم الهيكل

اسم المستفيد

نوع السيارة

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