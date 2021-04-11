شكرا لقرائتكم خبر اعتماد 105 مواصفات قياسية سعودية وتحديث نظام المعايرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال اجتماعه برئاسة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي على 105 مشروعات مواصفة قياسية سعودية في مجالات عدة.

ووافق المجلس على تحديث نظام القياس والمعايرة، وإطلاق برنامج يعنى بأنشطة المعايرة القانونية «تقييس»، إضافة إلى اعتماد المجلس للائحة الفنية لسلامة الآلات - الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة، إلى جانب إضافة ملحق للائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة خاص بالاشتراطات الفنية لعدادات المياه.

واطلع الوزير وأعضاء المجلس خلال الاجتماع على سير عمل الهيئة ومتابعة تحقيق الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها في الفترة المقبلة.

واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، ومنها التقرير الربعي عن نشاط وأداء الهيئة خلال الربع الأول لعام 2021، واعتماد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 1441 / 1442.

يذكر أنه يشارك في عضوية مجلس إدارة الهيئة ممثلو عدد من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال وهي: وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور والدفاع المدني)، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الطاقة، وزارة الصحة، وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة ممثلين لقطاع الأعمال.

التقرير الربعي للمواصفات والمقاييس

