شكرا لقرائتكم خبر 900 جولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة بأن الجولات التفتيشية شملت عددا من منافذ البيع وفروع مقدمي الخدمات في عدد من مناطق المملكة، وأسفرت عن رصد عدد 157 مخالفة.
وأشارت الهيئة إلى أن الجولات التفتيشية تأتي في إطار عمل (هيئة الاتصالات) على تعزيز آليات حماية المستخدمين في قطاعي الاتصالات والبريد، بالإضافة إلى مواكبة الجهود الحكومية المشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على أهمية رفع مستوى الالتزام بالتدابير الاحترازية في كافة الفروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي الخدمات، كما أكدت على استمرارية الجولات التفتيشية من قبل فرقها الرقابية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه المخالفات المرصودة كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر 900 جولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.