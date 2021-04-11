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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال شهر مارس الماضي؛ للتحقق من الالتزام بالأنظمة والإجراءات الاحترازية لدى مقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات البريدية اللوجستية.

وأوضحت الهيئة بأن الجولات التفتيشية شملت عددا من منافذ البيع وفروع مقدمي الخدمات في عدد من مناطق المملكة، وأسفرت عن رصد عدد 157 مخالفة.

وأشارت الهيئة إلى أن الجولات التفتيشية تأتي في إطار عمل (هيئة الاتصالات) على تعزيز آليات حماية المستخدمين في قطاعي الاتصالات والبريد، بالإضافة إلى مواكبة الجهود الحكومية المشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على أهمية رفع مستوى الالتزام بالتدابير الاحترازية في كافة الفروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي الخدمات، كما أكدت على استمرارية الجولات التفتيشية من قبل فرقها الرقابية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه المخالفات المرصودة كافة.