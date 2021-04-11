75 % إشغال فنادق عجمان الأعلى بالدولة في الربع الأول

عجمان: ”الخليج 365”

تمكنت فنادق عجمان من تحقيق أعلى نسبة إشغال فندقي على مستوى الدولة، بفارق أكثر من 12 نقطة مئوية عن أقرب منافسيها، وذلك رغم التحديات التي حملتها الجائحة خلال 2020، حيث وصلت نسب الإشغال الفندقي في الإمارة إلى 75 % في الربع الأول من عام 2021، بحسب تقرير أصدرته مؤسسة «إس تي آر» البريطانية للإحصائيات.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان: «نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يأتي نتيجة لتكاتف الجهود بين الدائرة وشركائها في قطاع الضيافة، كما نعمل جميعاً نحو تحقيق رؤية موحدة وهدف مشترك في تسليط الضوء على إمارة عجمان كوجهة سياحية متميزة، وسنواصل جهودنا المشتركة للحفاظ على أعلى مستويات النجاح على امتداد العام».

وتواصل إمارة عجمان جذب الزوار والسياح بشواطئها الرملية البيضاء والممتدة، وثرائها التراثي والثقافي، ومحمياتها الطبيعية فيما تعمل المنشآت الفندقية على تحقيق نسب إشغال مرتفعة في إطار حرص الحكومة عجمان على تعزيز قطاع السياحة والقطاعات ذات الصلة بما انعكس إيجابياً على الأداء الاقتصادي المحلي.