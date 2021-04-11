شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. صاحب سلسلة «اللولو» ينجو من حادث طائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجا رجل الأعمال الإماراتي يوسف علي مالك سلسلة متاجر اللولو التجارية وزوجته من حادث طائرة صباح اليوم الأحد.

وقد هبطت طائرة الهليكوبتر التي كان يستقلها علي يوسف علي اضطرارياً على في بانانجاد في إرناكولام بالهند، بمنطقة منعزلة، مما جنب وقوع حادث كبير. وبقيت الطائرة عالقة في أرض المستنقعات لفترة حتى وصل المسعفون.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن المروحية هبطت في أرض كلية الصيد في بانانجاد لى بعد 200 متر من المكان المخصص، بسبب عطل فني.