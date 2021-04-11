شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد .. واليورو يسجل 18.56جنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفى سياق متصل شهد سعر الدولار فى أولى أيام الأسبوع للبنوك، الأحد 11-4-2021 استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وثبت سعره فى بنك "القاهرة" عند 15.66جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.