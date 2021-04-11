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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد .. واليورو يسجل 18.56جنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وفى سياق متصل شهد سعر الدولار فى أولى أيام الأسبوع للبنوك، الأحد 11-4-2021 استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وثبت سعره فى بنك "القاهرة" عند 15.66جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء، 18.76 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.55 جنيه للشراء، 18.74 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوموانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.38 جنيه للشراء، 21.64 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 21.45 جنيه للشراء، 21.69 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومتباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.02 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى 49.05 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.