شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار أولى أيام الأسبوع 11-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار فى أولى أيام الأسبوع للبنوك، الأحد 11-4-2021 استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وثبت سعره فى بنك "القاهرة" عند 15.66جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.