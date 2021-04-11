شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدواجن اليوم تتراوح بين 30-33 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021 في السوق المحلى حسبما أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث شهدت ارتفاعا في الطلب بسبب اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقال مصطفى الفيومي - صاحب محل دواجن- إن ارتفاع أسعار الدواجن يأتى في ظل زيادة الطلب، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تعتبر الدواجن أحد أصناف الطعام التي تتمتع بإقبال شديد خلال شهر رمضان وخاصة المطاعم.

وأضاف الفيومي إن أسعار الدواجن البيضاء تتراوح 30- 33 جنيها للكيلو للمستهلك، وأسعار الدواجن البلدى تترواح بين 36 - 39 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 36 - 40 جنيها الكيلو.