شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 11-4-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو فى أولي تعاملات البنوك الصباحية اليوم الأحد 11-4-2021، أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.55 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم، تباينا ملحوظا بالبنوك، ليستقر سعر الدولار، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ 18.56 جنيه للشراء، 18.76 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.55 جنيه للشراء، 18.74 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.58 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.56 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.55 جنيه.

18.76 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.69 جنيه.

18.76 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.57 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك مصر18.56 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.57 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.57 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.54 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.