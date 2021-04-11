شكرا لقرائتكم خبر عن "أميانتيت" تُقلص خسائرها المتراكمة إلى 23% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 73.323 مليون ﷼ سعودي، بما یمثل نسبة قدرها 22.91% من رأس المال، وفقاً لتقرير المحاسب القانوني المرفق الصادر بتاريخ اليوم الأحد الموافق 10 أبريل الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن مجلس إدارة الشركة قرر استخدام المتبقي من الاحتياطي النظامي كاملاً والبالغ 132.175 مليون ﷼ لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة والبالغة 205.498 مليون ﷼.

والجدير بالذكر أنه لن يكون لتخفيض الاحتياطي النظامي تأثير على الحسابات النقدية للشركة، بالإضافة إلى أنه لن يكون هناك تأثير على صافي حقوق المساهمين والتزامات الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيقها صافي خسائر بلغ 389.35 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 338.5 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى انخفاض المبيعات بمقدار 339.4 مليون ريال بنسبة (43.5%) مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة لتأثر عمليات الشركة والشركات التابعة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حيث تم تأجيل بعض العقود وتأخير إضافي في وصول المواد الأولية، وبالتالي انخفاض مستويات الطاقة الإنتاجية للمخزون. وتكوين بعض المخصصات في عام 2020 بمبلغ 113.17 مليون ريال.