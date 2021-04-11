شكرا لقرائتكم خبر عن "فواز الحكير" تخصص 8.9% من رأس مال "المراكز المصرية للتطوير العقاري" مقابل الذمم المدينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن موافقة مجلس الإدارة على تخصيص 8.9% من رأس مال شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري، شركة شقيقة، لصالح مجموعة التجزئة مصر، وهي شركة تابعة للحكير، مقابل الذمم المدينة القائمة والبالغة 354.7 مليون جنيه مصري (84.4 مليون ريال سعودي).

وأفادت الحكير، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه قد تم التوقيع على العقد من قبل جميع الأطراف اعتباراً من يوم الخميس الموافق 8 أبريل الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار المالي كان قد حدد نطاقًا للقيمة السوقية العادلة لشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري تراوحت بين 3.892 مليار جنيه مصري (926 مليون ريال سعودي) و 4.212 مليار جنيه مصري (1.002 مليون ريال سعودي)، وقد اعتمدت الشركة النطاق الأدنى للقيمة السوقية العادلة والتي بلغت 3.983 مليار جنيه مصري (948 مليون ريال سعودي).

وبناءً على ذلك، سيتم إعادة تصنيف الذمم المدينة كاستثمار في الميزانية العمومية الموحدة للحكير، مما يوفر فرصة لتعزيز رأس المال في المستقبل.

هذا وتصنف هذه الصفقة على أنها صفقة مع أطراف ذات علاقة، حيث إن ثلاثة من كبار مساهمي الحكير، اثنان منهم أعضاء مجلس إدارة، هم أيضاً مساهمون وأعضاء مجلس إدارة في شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري.

يُذكر أن الحكير تحولت تحولها للخسارة خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مُحققة صافي خسارة بلغ 128.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 36.1 مليون ريال في الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع المصروفات البيعية العمومية والإدارية إلى 116.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021، بزيادة سنوية بمعدل 36.6%. وتأتي هذه الزيادة نتيجة تأثير انخفاض المصروفات البيعية العمومية والإدارية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020، صافي خسائر بلغ 761.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 234.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2019.