شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمة للبتروكيماويات تستأنف عمليات التشغيل بمصنعيها للبروبيلين والبولي بروبيلين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن إستئناف عمليات التشغيل بمصنعيها للبروبيلين والبولي بروبيلين، اعتباراً من يوم 28 مارس الماضي لمصنع البولي بروبلين، واعتباراً من اليوم الأحد الموافق 11 أبريل الجاري، لمصنع البروبيلين.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها استأنفت العمل بالمصنعين بعد أن إكتملت كافة عمليات الصيانة العادية والوقائية بنجاح وفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة لدى الشركة.

هذا استأنفت العمل بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حيث تمت أعمال الصيانة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يوجد تغير في الأثر المالي للحدث الذي سبق في 7 مارس الماضي، حيث سيتم إظهار الأثر المالي المتوقع لهذا التوقف في النتائج المالية للربع الأول والربع الثاني من عام 2021، اعتماداً على الأسعار المتوقعة للبولي بروبيلين واللقيم.

وكانت الشركة قد أعلنت، في 7 مارس الماضي، عن وقف عمليات التشغيل بمصنعي الشركة لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بغرض إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة.

ويُشار إلى أن فترات التوقف للصيانة الدورية لا يتم اعتبارها خسارة في الإنتاج والإيرادات، حيث إنها مخطط لها مسبقاً وفقاً للممارسات الصناعية المتعارف عليها لإجراء أعمال الصيانة الوقائية العادية، وقد وضعت تأثيراتها في الحسبان عند إعداد موازنة عام 2021، سواء من حيث كمية الإنتاج أو الإيرادات المتوقعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 596 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 759.3 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض أسعار وكمية المبيعات لمنتج البولي بروبيلين بنسبة 12.2% و2.1% على التوالي. بالإضافة إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 55.1% في عام 2020.