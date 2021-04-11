شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المراعي" ترتفع بالربع الأول 2021 بفضل زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة المراعي، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 0.757% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 385.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 383 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة تراجعاً في الأرباح التشغيلية إلى 502.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 512.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع الطفيف في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى نمو الإيرادات بمعدل 1.5%، كان بقيادة قطاع الألبان والمبيعات الأخرى.

وارتفعت المبيعات إلى 3.64 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 3.59 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وأفاد البيان بأن إيرادات قطاع الأغذية والدواجن والعصيرات جاء أقل بقليل من العام الماضي بسبب التأثير الأساسي من الجائحة (كوفيد-19) في الربع الأول من عام 2020م. وقادت مصر والأردن النمو الجغرافي في المقام الأول، بينما شهدت دول الخليج ضعفاً عاماً في السوق بسبب قيود (كوفيد-19) وتأثير ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية.

وفي المُقابل، انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 7.5 مليون ريال وبمعدل 1.2% بسبب تحسن إدارة التكاليف بشكل عام وانخفاض كمية النمو التي شهدها الربع الأول. كذلك انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 2.5 مليون ريال وبمعدل 2.5%، تماشياً مع خطط ترشيد التكلفة المستمرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي ربح بلغ 335.9 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2020، مقابل أرباح بلغت 311.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في العام 2019.