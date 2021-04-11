شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو "السوق السعودي" على موعد مع أسبوع مزدحم بالجمعيات العمومية والتوزيعات النقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 11 حتى 15 أبريل الجاري، اجتماع الجمعية العمومية لشركة أسمنت الجنوبية، أسترا الصناعية، ثمار، سابك للمغذيات الزراعية، أسمنت الشرقية، أسمنت العربية، إم آي سي، بنك البلاد، سابك، المراعي، الدريس، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح صندوق دراية ريت، صندوق ميفك ريت، فضلاً عن صرف أرباح شركة ساكو، دلة الصحية، اكسترا، العربي الوطني، أسمنت نجران، ينساب، طيبة.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة أسمنت الجنوبية، اليوم الأحد، على مُقترح توزيع أرباح بقيمة 350 مليون ريال خلال النصف الثاني من العام 2020، بواقع 2.5 ريال للسهم، بما نسبته 25% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية بقيمة 27 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن النصف الثاني 2020، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة استرا الصناعية، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 60 مليون ريال خلال العام 2020، بواقع 0.75 ريال للسهم، بما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة دلة للخدمات الصحية، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2020، بحصة للسهم تبلغ 25 هللة، بما نسبته 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية لبنك البلاد، اليوم الأحد، تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة سابك للمغذيات الزراعية "سافكو"، اليوم الأحد، على توزيع أرباح بقيمة 476 مليون ريال خلال النصف الثاني من العام 2020، بواقع 1 ريال للسهم، وبما يعادل 10% من قيمة السهم الإسمية.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة أسمنت العربية، اليوم الأحد، مُقترح توزيع أرباح بقيمة 125 مليون ريال خلال النصف الثاني من العام 2020، بواقع 1.25 ريال للسهم، بما نسبته 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة أسمنت المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، مُقترح توزيع أرباح بقيمة 215 مليون ريال عن العام 2020، بواقع 2.5 ريال للسهم، وبنسبة 25% من قيمة السهم الاسمية.

وتبدأ الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية بقيمة 120 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن النصف الثاني 2020، بواقع 2 ريال للسهم، وبنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم.

فيما تبدأ شركة تبوك الزراعية، غداً الإثنين، فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة، بنسبة 62%، على أن تنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في 19 أبريل الجاري، فيما تنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة في 22 أبريل الجاري.

ويبدأ البنك العربي الوطني، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن العام 2020، بواقع 40 هللة للسهم، وبنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة أسمنت نجران، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2020، بقيمة 127.5 مليون ريال، بحصة للسهم ستبلغ 75 هللة، بما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 170 مليون سهم.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة المراعي، يوم الثلاثاء، على مُقترح توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020، بقيمة 1 مليار ريال، موزعة على عدد 1 مليار سهم قائم، بحصة تبلغ ريالاً واحداً للسهم، وبنسبة توزيع للقيمة الاسمية تبلغ 10%.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة سابك، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2020، بقيمة 4.5 مليار ريال، بحصة للسه تبلغ 1. ريال للسهم، بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، يوم الأربعاء المُقبل، مُقترح زيادة رأس المال من 600 مليون ريال إلى 750 مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم قائمة يملكها المساهمون.

وتبدأ شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية بقيمة 703.125 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن النصف الثاني 2020، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ويُستحق، يوم الخميس، توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ميفك ريت عن النصف الثاني من العام 2020، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.15 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.5%.

ويُستحق، يوم الخميس، توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، بقيمة 19.351 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.180 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.8%.

وتبدأ شركة طيبة للاستثمار، يوم الخميس المُقبل، توزيع أرباح نقدية بقيمة 80.22 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن النصف الثاني 2020، بواقع 0.50 ريال للسهم، وبنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.