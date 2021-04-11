شكرا لقرائتكم خبر عن الشعالي لـ"الخليج": الإمارات تصنع المستحيل وتقلب الأزمات إلى فرص وطموحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: ملحم الزبيدي

أكد محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت» لصناعة اليخوت والقوارب، أن الإمارات تصنع المستحيل، وتحول الأزمات والتحديات إلى فرص وطموحات لأبناء شعبها، وترفض في كل الأزمنة التخلي عن الرقم واحد في شتى مجالات الحياة.

وقال الشعالي: «نحن اليوم في وطننا الإمارات، بعكس الكثير من الأسواق الكبرى، نعيش مرحلة جديدة من النمو والانتعاش في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية مع التحكم بمرونة بالجائحة وتأثيرها على الصحة العامة، نحن اليوم من الدول القليلة التي أعادت فتح أجوائها للسفر والسياحة، ودعمت عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي ومقنن في نفس الوقت».

وكشف الشعالي، في حوار مع ”الخليج 365”، أن الأزمة المتمثلة بتداعيات فيروس «كورونا» كشفت لنا عن العديد من الدروس والعبر التي علينا أن نستفيد منها على صعيد النهوض بالصناعة والمنتج الإماراتي إلى مستويات جديدة تخرجنا تدريجياً من دائرة الاعتماد الكبير على الصناعات الأجنبية ورفع حصة صادراتنا مقابل الواردات، كما لا بد من الانتقال بخطى ثابتة إلى مرحلة الاستعداد لما بعد «كورونا»، مؤكداً أننا نملك الجهوزية الكاملة للفوز بالفرص والمكتسبات الواعدة. وفيما يلي نص الحوار:

* كيف ترون انعكاس الدور الحكومي في التعامل مع جائحة «كورونا»، على الأداء العام للاقتصاد الوطني؟

سجلت دولة الإمارات نجاحاً باهراً على صعيد التعامل مع جائحة «كورونا» على مختلف الصعد سواء من حيث إعادة دفع عجلة النشاط الاقتصادي وفتح قطاعات الأعمال وتأكيد المحافظة على جانب الصحة العامة في نفس الوقت، لتكون في مقدمة الدول التي استعادت منحنى التعافي من الأزمة العالمية.

تبقى الدروس والعبر التي استفدنا منها منذ بداية الجائحة محل التفكير في كل وقت، فالكثير من الدول الكبرى فشلت في إدارة الأزمة، وبات مواطنوها ينظرون إلى الإمارات كملاذ آمن لهم على الصعيد الصحي أو العمل أو الإقامة إلى جانب الاستثمار على المدى الطويل فيها.

الإمارات دائماً سبّاقة في معالجة تأثير الأزمات العالمية عليها وتجاوز التحديات، وقد ركزت في البداية على احتواء الفيروس ومعالجة المسألة الصحية وتأمين حياة مستقرة وآمنة لجميع أبنائها والمقيمين على أرضها، ثم انتقلت إلى رفد اقتصادها بكل ما يتطلبه ليعود إلى وضعه الطبيعي، كما تفوقت في طريقة التعامل مع المجتمع لنواحي الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية وتعزيز ثقافة اللقاح في نفس الوقت.

* كيف رأيتم القرارت والإجراءات والمحفزات التي تم الإعلان عنها منذ بداية الجائحة؟

القرارت التي اتخذتها الحكومة خلال الجائحة كانت مفيدة وإيجابية لبعض القطاعات كالبنوك والأفراد وقطاع الأعمال، وهي خطوة جيدة ساعدت الكثير من القطاعات ودعمت استمراريتها. لكن، الصناعة وقطاعات الإنتاج كانت تتطلّع إلى وجود برنامج واضح للمساعدة، فلم تستفد كما يجب من المحفزات الحكومية، حتى الكثير من البنوك رفضت توفير التسهيلات المالية لارتفاع مستوى المخاطرة وفقاً لوجهة نظرها.

علينا جميعاً، في القطاعين العام والخاص، أن نعمل جنباً إلى جنب في كل الظروف لخلق برنامج إنتاج وطني يقلص اعتمادنا الكبير على المنتج الأجنبي ولنقلص حجم الإيرادات مقابل الصادرات، وهذا يتحقق مع رسم استراتيجية مستقبلية كاملة لدعم الصناعة الإماراتية والعاملين فيها، وهذا كان أحد الدروس المستفادة من الجائحة.

لقد أعلنت حكومتنا الرشيدة مؤخراً عن استراتيجية دعم الصناعة الوطنية «خطة ال300 مليار»، وتخصيص محفظة مالية ب30 مليار درهم لتمويل القطاع في الإمارات، وهي خطوة جبارة وقرارت محفزة ومساعدة ستسهم في النهوض بهذا القطاع إلى الأمام ونحو الأفضل، لكن ننتظر الإعلان عن آلية التنفيذ على أرض الواقع وما سبل الاستفادة منها.

* بنظركم، هل تلبي التشريعات والقوانين الراهنة طموحات الصناعة الإماراتية؟

نعم، نجد أن التشريعات والقوانين الحالية تخدم المنظومة الصناعية؛ لكننا نطالب بالنظر من زاوية أخرى تراعي مسألة الرسوم والضرائب وحجم التسهيلات لإنصاف القطاع الصناعي مقابل القطاعات الأخرى.

شركات الصناعة وخاصة الجديدة منها تأمل أن تتلقى الدعم وتخفيف الأعباء الضريبية والرسوم لبضعة سنوات تراوح بين 3 و5 سنوات إلى حين أن تنهض وتقف على قدميها وتبدأ الإنتاج وتحقيق الأرباح، الأمر الذي من شأنه أي يشجع الإقبال على شراء المنتج المحلي ويدفع الراغبين بالعمل في هذا الحقل وخاصة من الشباب المواطنين ليكون لهم موطئ قدم فيه بفاعلية وحيوية.

لا بد من النظر في ارتفاع تكاليف التشغيل وضريبة القيمة المضافة والرسوم المحلية والاتحادية في نفس الوقت وغيرها من فواتير الطاقة والكهرباء؛ لذلك نطرح دراسة فرض ضريبة تحت مسمى «ضريبة الدخل» وقد تصل إلى 10% من صافي الأرباح مثلاً عوضاً عن 5% من الضريبة المضافة التي تقع على كاهل الجميع سواء أكان من الرابحين أو الخاسرين.

نحن ندعم فكرة الضريبة، باعتبارها تعد دخلاً مهماً للحكومات كافة لتلبية دورة الإنفاق على الخدمات المختلفة، لكن نرى أن تكون ضمن معايير تفتح الأبواب أمام الجميع للانخراط بالعمل والصناعة والتجارة وغيرها من المجالات.

* هل تعتقدون أن القطاع المصرفي واكب احتياجات ومتطلبات الصناعة المحلية؟

لا يزال القطاع المصرفي المحلي للأسف في المربع الأول في هذا الشأن بالنسبة للقطاع الصناعي، على العكس من غيره من نشاطات الأعمال كالعقار مثلاً الذي تجد فيه ملاذاً آمناً لها مقابل ارتفاع مستوى المخاطر مع الصناعة. وهذا التحدي يتطلب تدخلاً وتحركاً حكومياً؛ لتوفير ضمانات للمصارف وتشجيعها على تخصيص حزم تسهيلات للعاملين في الصناعة ضمن شروط ميسرة وبسيطة.

أما فيما يتعلق ببنك دعم وتمويل الصناعيين فهذا الأمر مهم جداً، لكن السؤال هل سيوفر هذا البنك احتياجات المصانع المنتجة والتسهيلات الكافية ضمن شروط أفضل؟ أم ستكون أكثر تعقيداً مقارنة بما تقدمه البنوك التجارية الحالية؟

* كيف تنظرون إلى مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

نرى أن القطاع الخاص لا يستطيع اليوم وفي كل وقت خاصة في ظل الأزمات الطارئة العمل والتحرك لوحده من دون دعم ومساندة من العمود الفقري؛ المتمثل بالقطاع العام، كما لا يمكن له أن يجدف لوحده في عرض البحر العالمي، ولهذا نؤكد ضرورة خلق وصياغة بنية تشريعية راسخة مدعومة بقرارت وأنظمة لدعم الشركات المحلية خاصة على حساب العالمية منها وتشجيعها على العمل والنمو والإنتاج في إطار خلق المنافسة الحقيقية على مستوى بعيد وطويل الأمد.

* أين تجدون موقع المنتج الإماراتي المحلي مقارنة بأقرانه على المستوى العالمي؟

نملك اليوم في الإمارات شركات قوية وعملاقة تنافس منتجاتها وخدماتها على المستوى العالمي، ونتمنى على الحكومة الرشيدة المزيد من الدعم للعديد من الشركات المحلية القادرة على توقيع علامتها خارجياً وبجدارة، والأخذ بيدها إلى مستوى متقدم من التنافسية، فهي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني الذي يستند على خطة مشتركة ذات أساسيات ثابتة وراسخة على المدى الطويل. دولتنا تملك كل القدرات والإمكانات سواء من حيث التكنولوجيا المتطورة والأدوات المطلوبة والخبرات المؤهلة والبنية التحتية العملاقة، وكلها عناصر تدعم خطط واستراتيجيات علامة «صنع في الإمارات».

* كيف أسهم تطور البنية التحتية المحلية في دعم صناعة الترفيه واليخوت والقوارب؟

لدى الإمارت بنية تحتية متطورة لا مثيل لها في العالم وتشكل القاعدة الأساسية التي تنطلق منها الصناعة الإماراتية بشكل سهل وسلس، ونؤمن بشكل مطلق أننا في «جلف كرافت» لم يكن لنا أن نحقق هذا النجاح الذي وصلنا إليه لولا وجودنا على أرض الإمارات الطيبة، واعتمدنا بشكل كبير على البنية التحتية المحلية من نظام النقل والسفر والشحن والمواصلات والتكنولوجيا؛ للوصول إلى العالم كله.

* كيف تجدون أداء قطاع السياحة والترفيه في الوقت الراهن؟

تقع الإمارات في موقع استراتيجي يؤهلها لأن تتبوأ مركزاً استراتيجياً وتكون لاعباً مؤثراً في سوق السياحة الترفيهية على المستوى العالمي وخاصة البحرية منها؛ حيث تملك كل الإمكانات التي تعزز دورها كالشواطئ والموانئ والفنادق؛ لاستقطاب السياح عن طريق البحر سواء من خلال السفن الضخمة (الكروز) أو اليخوت الخاصة.

ونرى أن هذا القطاع يحتاج إلى المزيد من التركيز للنهوض بدوره الكبير في تحقيق الدخل والعوائد المجدية للقطاعين العام والخاص، ومن الأهمية أيضاً إصدار قرارت وتسهيلات للقادمين عبر البحار إلى وطننا الحبيب. هذا وفي ظل خطة الإمارات الذكية لإعادة فتح النشاطات الاقتصادية خلال الجائجة والتي أسهمت في استمرار حركة السياحة والإشغالات الفندقية لتحقق مستويات نمو واضحة خلال الأشهر القليلة الماضية.

* ما أبرز التحديات التي واجهتكم في قطاع صناعة القوارب واليخوت؟

من أبرز التحديات التي واجهتنا أثناء الأزمة، تأمين المواد الأولية من الأسواق الخارجية الأوروبية والأمريكية، ومع انقطاع سبل الإمداد والسفر والشحن والتوريد أثناء الجائحة، ارتأينا أن نتحول إلى آلية الاعتماد على أنفسنا في كل شيء، فاليوم ننتج أغلب احتياجاتنا لهذه الصناعة وتقلص اعتمادنا على الخارج إلى أدنى مستوياته.

* هل لاحظتم أي تحول في طبيعة تفكير عملائكم قبل الجائحة وما بعدها؟

يكاد يكون المنتج الترفيهي هو آخر اهتمامات المستهلك في وقت الأزمات؛ لذلك كنا من القطاعات الأولى التي تضررت مع تراجع العمل والطلب؛ نظراً لحالة التخوف التي تنتاب الجميع في مثل هذه الظروف. والآن بدأنا نلمس رد فعل معاكس من قبل عملائنا الذين باتوا يتمتعون بشهية قوية على الإنفاق وتملك منتجاتنا الفاخرة.

بعد مرور أكثر من عام على جائحة كورونا وبرامج الإغلاق والحجر الصحي وغيرها من التدابير والإجراءات، ارتفعت شهية المستهلكين على الإنفاق والبحث عن مستوى حياة مختلف للأفضل؛ من حيث الترفيه والرفاهية.

* ما آخر أخبار ومستجدات البيت الداخلي لشركة «جلف كرافت»؟

في ظل الظروف الراهنة التي تحكمها جائحة «كورونا» والمستفادة منها، انتقلنا إلى تطبيق سياسة «الكل في واحد» من خلال إنتاج أغلب احتياجاتنا من القطع والمواد الأولية التي تدخل في صناعة القوارب واليخوت؛ حيث نملك وندير في الوقت الراهن 5 مصانع في مصنع واحد في إمارة عجمان، كما نملك مصنعاً آخر في جزر المالديف مضى من عمره 20 عاماً؛ لتزويد الأسواق الآسيوية بمنتجاتنا المتنوعة، كما ونسعى إلى تعزيز وجودنا في أسواق جديدة في الوقت الذي ندرس جدوى تأسيس مصانع جديدة.

تعمل «جلف كرافت» في هذا المجال منذ 40 عاماً، ووصلت منتجاتنا رافعة العلم الإماراتي إلى كل ميناء في هذا الكون، وشاركت في أهم المحافل والمعارض العالمية. علينا جميعا أن نعترف بالدور الحقيقي لصناعتنا المحلية ونعمل معاً لوضع استرتيجية طويلة الأمد لدعمها وتشجيع الشباب على الخوض والعمل فيها، وليكون الدعم المعنوي قبل المادي.

نستطيع أن نقيم تجربتنا الداخلية في «جلف كرافت» بالناجحة على صعيد التعامل مع الجائحة؛ حيث حاولنا جاهدين المحافظة على عمالتنا والكوادر البشرية، لكن اضطررنا للاستغناء عن 20% من الكادر وخفض قدرتنا الإنتاجية إلى مستوى 30% من الإجمالي المعهود سابقاً قبل الأزمة، واليوم مع تحسن الأسواق استعاد الجميع مواقعهم وعادوا إلى وظائفهم مع رفع الطاقة الإنتاجية؛ لمواكبة الطلب الراهن الذي كنا على استعداد مسبق له. ونجحنا خلال الجائحة في تسليم يختين خلال وقت الجائحة إلى السوق الأوروبي.

* ما أهم الصفقات التي نجحتم في إغلاقها خلال الأشهر الماضية منذ بداية العام؟ وكيف وجدتم حجم الطلب على منتجاتكم منذ بداية 2021؟

نجحنا قبل انتشار جائحة «كورونا» في دخول السوق الأمريكي، وللأسف مع هذه الأزمة تأثرنا مع هذا التطور وأخذت خطتنا موضع الانتطار مؤقتاً. لكن، مع العام الجديد نجحنا في إغلاق صفقة بيع يختين في أمريكا بقيمة تصل إلى 100 مليون درهم، وهي بداية مبشرة في هذا السوق الضخم المملوء بالطلبات والفرص.

شهدنا خلال الربع الأول 2021 نمواً كبيراً على صعيد الطلب وشراء منتجاتنا من الزوارق واليخوت بنسبة تجاوزت 100% مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الثلاثة الماضية منذ 2018. واليوم تتبوأ شركتنا مركزاً دولياً قوياً في كل الأسواق تقريباً؛ حيث نتواجد في كل من أوروبا وجنوب شرق آسيا أستراليا، والآن بدأنا بالعمل في السوق الأمريكي.

هل تعتزمون الإعلان عن عقد شراكات استراتيجية جديدة في المستقبل القريب؟

نخوض في الوقت الراهن مفاوضات مع بعض الجهات الإقليمية لكن الإعلان عن تفاصيلها لا يزال مبكراً، لقد تلقينا عروضاً للتوسع والعمل من مستثمرين في المملكة العربية السعودية الذين أبدوا اهتمامهم بهذه الصناعة ويبحثون عن سبل ووسائل للتعاون معنا في مجال إنتاج القوارب واليخوت.

* هل تفكرون بطرح الشركة للاكتتاب العام في الٍأسواق المالية المحلية؟

تبقى فكرة التحول لشركة مساهمة مطروحة بكل وقت على طاولة الدراسة، فهو أمر لا بد منه في نظرنا لخدمة أهدافنا الاستمرارية والتقدم والتطور ورفع مستوى المنافسة عالمياً. لكن، في ظل الظروف الراهنة نجد أن التوقيت غير مناسب وربما بالمستقبل تختلف كل العوامل المشجعة والتي تدعم هذا التحول.

ونؤكد دائماً وأبداً على أن الشركات العائلية أو الحكومية أو المساهمة العامة كلها ملك للوطن ويجب أن تستمر لخدمته وتحقيق الرؤى والأهداف المستقبلية بنفس الوتيرة.

خطة ناجحة

نجحت حكومة دولة الإمارات بذكاء في رسم سياسة واضحة كوضوح الشمس في عرض السماء تمثلت بخلق التوازن الكامل والمرن بين دفع وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وإعادة فتح مختلف القطاعات كالسفر والسياحة والتجارة وغيرها التي تعد مكونات أساسية في منظومتنا عامة لبناء بيئة استثمارية صناعية متكاملة ورافدة في نفس الوقت لشتى أشكال الأعمال وقاطرة للنمو، مع المحافظة وتأكيد الصحة العامة لجميع أبنائها من مواطنين ومقيمين وزائرين.