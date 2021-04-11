شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام العاملين بمؤسسات التعليم بفحص «كورونا» كل 7 أيام في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إلزام العاملين في مؤسسات التعليم الخاص في الإمارة بإجراء فحص مسحة الأنف PCR كل سبعة أيام.

وأكدت أنه بدءاً من اليوم الأحد، ينبغي على كافة الكوادر المؤهلين للتطعيم، والذين اختاروا عدم أخذ اللقاح، القيام بإجراء فحص مسحة الأنف PCR كل 7 أيام. وأشارت إلى أن هذا القرار يسري على كافة المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي، بما في ذلك مراكز الطفولة المبكرة والمدارس والجامعات والمعاهد التدريبية. كما أنّ إجراء فحص PCR إلزاميّ في حال ظهور أعراض وباء «كوفيد-19».

وبينت الهيئة أن القرار يسري على كافة الكوادر العاملين في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس والجامعات والمعاهد التدريبية، حيث يشمل كوادر الدعم، والكوادر بعقود خارجية، علاوةً على الكوادر غير المنتظمة والكوادر بدوام جزئي.

وأكدت أنه ينبغي على كافة الكوادر المؤهلين والذين لم يأخذوا اللقاح إجراء فحص مسحة الأنف PCR كل 7 أيام، سواء كانوا يعملون في مقار عملهم أو عن بُعد، وبينت أنه ليس من الضروري إجراء فحص مسحة الأنف PCR أثناء فترة العطلات.