شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توقع اتفاقيات لـ 7 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، توقيع اتفاقيات 7 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مختلف مناطق المملكة، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة المتعلقة بها.

وتتوزع هذه المشاريع في: المدينة المنورة، سدير، رابغ، القريات، الشعيبة، جدة، رفحاء. وتبلغ إجمالي طاقة هذه المشاريع إضافة إلى محطة سكاكا ومحطة دومة الجندل نحو 3670 ميغاوات، بحسب بيان على موقع الوزراة.

وأوضح وزير الطاقة السعودي أن هذه المشاريع ستوفر طاقة كهربائية لـ600 ألف وحدة سكنية، وستخفض نحو 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وشدد على أن بعض هذه المشاريع قد حققت أرقاما قياسية، تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم، حيث بلغت تكلفة شراء الكهرباء في مشروع الشعيبة 1.04 سنت أميركي لكل كيلوات بالساعة".

كما شدد وزير الطاقة السعودي على أن القطاع الخاص يسهم بدور استراتيجي في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تم تطوير مشروع محطة سكاكا من قبل شركة "أكواباور"، إلى جانب العديد من الشركات السعودية.

بدوره، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ 7 مشروعات جديدة، يأتيان تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعمل على تنمية اقتصاد المملكة العربية السعودية، وفق رؤية 2030، وما يندرج تحتها من مبادرات في قطاع الطاقة المتجددة.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن منذ أيام عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

وقال بن سلمان: "المبادرتان سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية".