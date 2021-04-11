شكرا لقرائتكم خبر عن سبيماكو الدوائية: 40 مصنعاً للأدوية تغطي 36% من احتياجات السوق بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد محمد النحاس، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، بأنَّ عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة تتجاوز الـ 40 مصنعاً، تغطي 36% من احتياج السوق السعودي من الأدوية، وأنَّ حجم النمو في هذا القطاع يُقدر بـ5% سنوياً، وبحجم صادرات تتجاوز الـ1.5 مليار ريال.

وأفاد بأنَّ (سبيماكو الدوائية) تعمل كشركة في صناعة الدواء بالمملكة من خلال تفعيل دور مركز الأبحاث والتطوير التابع للشركة للاستفادة منه في الجوانب التعليمية، حيث يحتوي المركز على آخر ما توصلت إليه التقنية في تطوير المنتجات الدوائية وتحليلها، بحسب موقع قناة العربية.

وجاءت تلك التصريحات خلال زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) بمدينة بريدة حاضرة منطقة القصيم مؤخراً.

وأتت هذه الزيارة في إطار تأكيد وزارته على سعيها إلى العمل على جعل السعودية مركزاً لصناعات الأدوية المهمة التي يُقدّر حجمها السوقي بـ34 مليار ريال، بزيادة إنتاج الأدوية والمساهمة في رفع الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الدوائي كهدف استراتيجي ضمن رؤية 2030.

وسبيماكو الدوائية كانت سباقة إلى توطين وتأهيل الموارد البشرية في مجال الصناعات الدوائية حيث بلغت نسبة السعوديين بالشركة 45% وتعمل الشركة على العديد من المبادرات والبرامج لرفع النسبة بشكلٍ أكبر من خلال الشركات الاستراتيجية والاتفاقيات التي أبرمتهاالشركة سابقاً مع كبرى الشركات المتخصصة في تطوير وصناعة الدواء.

وأُسِّست سبيماكو في يناير 1986 لتكون نواةً لصناعة الدواء في السعودية، تعمل وفق أحدث المعايير والتقنيات العلميةوالصناعية، على نقل تقنيات التصنيع الحديثة وتدريب الكوادر الوطنية عليها.

وكانت نتائج أعمال الشركة أظهرت في مارس الماضي، تحولها للربحية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 109.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 484 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 153.2 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 293.3 مليون ريال خلال العام 2019.