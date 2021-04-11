شكرا لقرائتكم خبر عن الصين واليابان تستحوذان على ثلث صادرات السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استحوذت الصين واليابان على 27.7% من إجمالي قيمة الصادرات السعودية البالغة 657.55 مليار ريال خلال العام الماضي 2020، وذلك بنحو 182.3 مليار ريال.

وتشتمل الصادرات السعودية على صادرات السلع المحلية، سواء نفطية أو غير نفطية، إضافة إلى صادرات السلع الأجنبية المعروفة بإعادة التصدير، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وسجلت صادرات السعودية المتجهة إلى الصين واليابان تراجعا خلال 2020 بنسبة 35% متأثرة بشكل أساسي بانخفاض قيمة الصادرات النفطية، التي تأثرت أسعارها بجائحة كوفيد-19، إضافة إلى تأثير حركة التجارة العالمية بالإغلاقات الاقتصادية.

وتراجعت نسبة استحواذ الصين واليابان على الصادرات السعودية من 28.5% خلال 2019 إلى 27.7% في 2020. ومقارنة بآخر خمسة أعوام، فإن نسبة استحواذ الدولتين على صادرات السعودية ارتفع من 22.1% عام 2016 إلى نحو 27.7% في 2020.

وكانت بيانات مبادرة البيانات المشتركة للدول المصدرة للنفط (جودي)، أظهرت في وقت سابق، أن صادرات السعودية من النفط الخام وإجمالي المنتجات النفطية في ديسمبر 2020 زادت إلى 7.71 مليون برميل يوميا من 7.42 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي.

وهبطت مخزونات الخام السعودية 3.416 مليون برميل يوميا إلى 140.016 مليون برميل في ديسمبر.

وكانت صادرات السعودية من النفط الخام في نوفمبر الماضي للشهر الخامس على التوالي لتبلغ ذروة سبعة أشهر.