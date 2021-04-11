شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تبرم صفقة استثمار في البنية التحتية بـ12.4 مليار دولار مع ائتلاف بقيادة إي آي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبرمت شركة أرامكو السعودية صفقة مع ائتلاف بقيادة إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز (إي آي جي)، أحد أبرز المستثمرين العالميين في البنى التحتية في قطاع الطاقة، وذلك لتحقيق القيمة المثلى لأصولها من خلال اتفاقية استئجار وإعادة تأجير متعلقة بشبكة خطوط أنابيب أرامكو السعودية للزيت الخام المركّز.

وبحسب بيان الشركة على موقعها الإلكتروني، فعند إتمام الصفقة، ستحصل أرامكو السعودية على متحصلات تُقدّر بحوالي 12.4 مليار دولار، بما يكفل تعزيز مركزها المالي من خلال واحدة من أكبر صفقات البنى التحتية في قطاع الطاقة العالمي.

وتُعد الصفقة امتدادًا لاستراتيجية الشركة المتمثّلة في الاستثمار الأمثل لإمكانات أصولها وتعظيم القيمة لمساهميها، كما تُعزز الدور الذي تضطلع به أرامكو السعودية في تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة للمملكة.

وبموجب هذه الصفقة، ستستأجر شركةٌ تابعة لأرامكو السعودية، تم تأسيسها مؤخرًا، وهي "شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام"، حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركّز لدى أرامكو السعودية لمدة 25 عامًا.

وفي المقابل، ستحصل "شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام" بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن كميات الزيت الخام المركّز التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات.

وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في الشركة الجديدة، فيما يحتفظ الائتلاف الذي تقوده (إي آي جي) بحصة 49%. وفي الوقت نفسه، ستظل أرامكو محتفظةً بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل وستظل لها السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام والتي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها الدولة.

ويُبرِزُ الاستثمار بعيد المدى لـ (إي آي جي) والمستثمرين المؤسسيين الآخرين الفرصة الاستثمارية الجاذبة المتمثّلة بأصول خطوط أنابيب أرامكو السعودية، ونظرة الشركة بعيدة المدى، وجاذبية المملكة كوجهة استثمارية مرغوبة من قبل المستثمرين العالميين.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الفترة القريبة القادمة، رهنًا باستيفاء الشروط المتعارف عليها لإتمام مثل هذه الصفقات، بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والحصول على الموافقات والتصاريح المتصلة بذلك.

يشار إلى أنه قد أعلن منذ أيام أن شركة أبولو غلوبال مانجمنت تقود مجموعة من المستثمرين بهدف شراء حصة بقيمة 10 مليارات دولار في خطوط أنابيب للنفط تابعة لشركة أرامكو السعودية.

والتحالف سيشمل مستثمرين أميركيين وصينيين، حيث تم اختياره ضمن القائمة المختصرة لتقديم عرض نهائي.

وقلصت أرامكو القائمة المتنافسة للاستحواذ على خط الأنابيب، حيث لم تعد شركتا بروكفيلد مانجمنت الكندية، وبلاك روك الأميركية، من بين المشاركين.