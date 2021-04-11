شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم في محلات الجزارة والهايبر ماركت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار اللحوم البلدى، اليوم الأحد 11-4-2021، تشهد استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت.

وقال مصطفى ربيع صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم مستقرة مع زيادة الإقبال بشكل تدريجي، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وأضاف ربيع، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن، عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو.