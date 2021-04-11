شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 9.64، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.57% بما يعادل 24 هللة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 9.64، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.28 ومستوى المقاومة 9.96.