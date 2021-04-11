شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم كهرباء السعودية (5110) على انخفاض طفيف في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة 25.00، ليحاول السهم جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.08% بما يعادل -0.02 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يستفيد السهم من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 25.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 27.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 26.00.