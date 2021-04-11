شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية ينخفض بتأثير مقاومة محورية – تحليل صباحي – 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 15.20، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراقه، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.66% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 15.20، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 16.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.62 ومستوى المقاومة 15.50.