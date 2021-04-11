شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جاكو (6020) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.85% بما يعادل -0.55 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، بهدف مهاجمة مستوى المقاومة المهم 31.00، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.30، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 31.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.30 ومستوى المقاومة 31.00.