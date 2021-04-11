شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.91% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.52، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 11.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.52 ومستوى المقاومة 11.50.