شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق ع العثيم يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسواق ع عثيم (4001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.28% بما يعادل 1.60 نقطة، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى القماومة 132.00، وذلك طيلة ثبات الدعم 120.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 123.80 ومستوى المقاومة 130.60.