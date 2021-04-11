شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع إنتاج الأغذية يرتفع لليوم الثالث على التوالي – تحليل صباحي – 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع إنتاج الأغذية (TFBI) في آخر جلساته، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.04% بما يعادل 2.03 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 5,535.08، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 5,800.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,500.00 ومستوى المقاومة 5,800.00.