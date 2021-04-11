شكرا لقرائتكم خبر عن سدافكو يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سدافكو (2270) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 1.32% بما يعادل 2.20 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 164.80، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 180.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 164.80 ومستوى المقاومة 177.20.