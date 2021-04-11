شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يسجل اعلى مستوى في عام -تحليل صباحي- 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاعا كبيرا خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6504 نقطة، مسجلا بذلك اعلى مستوى له في عام، ومستقرا اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما يمهد الطريق امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 6750 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6400 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,454 بينما مستوى المقاومة هو 6,532 نقطة