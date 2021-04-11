شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يسجل اعلى مستوى في شهرين -تحليل صباحي- 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من مواصلة ارتفاعه لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 10541 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر في شهرين، وملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 10550 نقطة، والذي بتجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,471 بينما مستوى المقاومة هو 10,577 نقطة