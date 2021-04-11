شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 1.557 ريال، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 1.55 ريال، كما اطلق مؤشر "Price ROC" اشارة شراء، لذلك نتوقع ان استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة التالي عند 1.65 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.52 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.53 وبين مستوى المقاومة هو 1.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد