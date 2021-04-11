شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS) يقلص مكاسب الاربعاء -تحليل صباحي- 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس منخفضا عند مستوى 3.985 ريال، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، وهو ما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 3.50 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.40 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.81 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.11 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط