شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5.086 ريال وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 5.12 ريال، والذي ييقابل متوسطه المتحرك لـ 20 مما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 5 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.20 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.05 وبين مستوى المقاومة هو 5.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط