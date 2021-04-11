شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي (KIB) يحلق لاعلى -تحليل صباحي- 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 208 فلس، متجاوزا الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 202 فلس كمستوى اول ثم 218 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 204 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 207 وبين مستوى المقاومة هو 210 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد