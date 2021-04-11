شكرا لقرائتكم خبر عن الأنظمة (ASC) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 88.50 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 77 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم،لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 96 فلس كمستوى اول ثم 105 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 77 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 85 وبين مستوى المقاومة هو 96.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد