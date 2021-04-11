شكرا لقرائتكم خبر عن التخصيص (KPPC) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 41 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 39 فلس، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد اشارة ايجابية قد تمنح السهم ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستويات اعلى قد تصل الى 42 فلس كمستوى اول ثم 44 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 39 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 40.5 وبين مستوى المقاومة هو 42.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد