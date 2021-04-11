شكرا لقرائتكم خبر عن المساكن (MASAKEN) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 32 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 34 فلس، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية،مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 30 فلس كمستوى اول ثم 24 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 34 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 31.2 وبين مستوى المقاومة هو 32.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط