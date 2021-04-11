شكرا لقرائتكم خبر عن المنار (ALMANAR) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 63.30 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد اشارة ايجابية قد تمنح السهم مزيدا من الارتفاع في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 69 فلس خلال الايام القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 60 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 60.7 وبين مستوى المقاومة هو 67.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد