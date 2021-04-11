شكرا لقرائتكم خبر عن تمدين أ (TAMINV) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 11-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 221 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 206 فلس، مرتفعا شكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، وملامسا لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 180فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 230 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 193.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 216.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط