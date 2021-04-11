شكرا لقرائتكم خبر عن 7.6 مليون مقعد على الرحلات المغادرة من الإمارات في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

بلغت السعة المقعدية على متن رحلات الطيران المجدولة من مطارات الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 7.6 مليون مقعد، وذلك وفقاً للبيانات المجمعة لمؤسسة «أوه إيه جي» لبيانات الطيران.

وأظهرت بيانات «أوه إيه جي» أن شهر مارس/آذار، شهد نحو 2.66 مليون مقعد للرحلات المغادرة من مطارات الدولة، وذلك بعد أن سجل شهر فبراير/ شباط نحو 2.35 مليون مقعد، بينما وصل عدد المقاعد خلال يناير/ كانون الثاني نحو 2.57 مليون مقعد.

ومنذ بدء تفشي الجائحة حتى نهاية مارس/آذار 2021، وصل حجم السعة المقعدية على رحلات الطيران المجدولة المغادرة من مطارات الدولة نحو 22.4 مليون مقعد، كان مارس/آذار 2021 الأكبر فيها من حيث السعة المقعدية، فيما كان إبريل/ نيسان 2020 الأضعف منذ بدء التفشي.

وعلى الرغم من الزيادة المستمرة في رحلات الطيران الدولية في دولة الإمارات، إلا أنها لا تزال دون مستويات الشهرية للعامين 2020 و2019، فيما نسجل ارتفاعاً أسبوعياً مقارنة بالفترة المقابلة من إبريل 2020 والذي شهد تعليق السفر بالتزامن مع بدء تفشي الوباء عالمياً.

وتتجه أنظار قطاع الطيران إلى صيف 2021، الذي يتوقع أن يشهد زيادة قوية في أعداد الرحلات مع زيادة ثقة المسافرين في السفر الجوي، وتخفيف القيود المفروض على السفر من قبل حكومات العالم، بالإضافة إلى تزايد وتيرة توزيع اللقاحات حول العالم.

وبعد مرور عام على تعليق رحلات الطيران في دولة الإمارات للحد من تفشي وباء فيروس كورونا «كوفيد-19»، استطاعت الناقلات الوطنية خلال أزمة وباء فيروس كورونا «كوفيد19» أن تعيد ربط مدن العالم ببعضها سواء من خلال رحلاتها المباشرة بين وجهاتها الرئيسية من أبوظبي ودبي والشارقة، بالإضافة إلى رحلات الترانزيت، حيث استمرت في زيادة عدد وجهاتها من خلال استئناف تشغيل خدماتها إلى المدن التي تم تعليقها خلال الوباء لتصل إلى نحو 300 وجهة تقريباً.