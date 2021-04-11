شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الصناعية» تستهدف الوصول إلى 300 مصنع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تستهدف مدينة دبي الصناعية الوصول بعدد المصانع المنتجة فيها إلى نحو 300 مصنع بنهاية العام الجاري، فيما تجاوز عدد المصانع في المدينة بنهاية العام الماضي 250 مصنعاً.

وقال سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية في تصريحات على هامش زيارة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، لمصنع «تمور البركة»: تم استثمار نحو 420 مليون درهم في المدينة خلال 2020 في في البنية التحتية وسكن العمال، متوقعاً ضخ استثمارات جديدة خلال 2021 من قبل المصانع والمنشآت التابعة للشركات بالإضافة إلى التوسعات المستمرة.

وأضاف أن المدينة تضم 64 مصنعاً منتجاً في الوقت الحالي تعمل بقطاع الأغذية والمشروبات بالإضافة إلى 12 مصنع تحت الإنشاء متوقعاً الإنتاج فيها مطلع 2022 في الوقت الذي بلغت فيه مساحات الأراضي التي تم تأجيرها في المدينة نحو 120 مليون قدم مربعة من إجمالي مساحة 500 مليون قدم مربعة.

وقال أبو الشوارب، تواصل مدينة دبي الصناعية النمو من خلال الاستثمارات الجديدة التي تدخلها من قبل المستثمرين والشركات الراغبة في التوسع بالقطاع الصناعي في الإمارات مدعومة بالأراضي والبنية التحتية المتطورة وسهولة الأعمال، فضلاً عن البنية اللوجستية القوية في الدولة.

من جانبه قال يوسف سليم، مدير عام شركة «تمور البركة»: بدأنا اليوم التوسعة الجديدة في مدينة دبي الصناعية باستثمارات تتجاوز 110 ملايين درهم لترتفع مساحة المشروع الكلية إلى 600 ألف قدم مربعة بهدف إضافة أصناف جديدة.

وأوضح أن الشركة قامت بتصدير أكثر من 86 ألف طن من منتجات التمور خلال 2020 من المصنع القديم الذي تبلغ مساحته 200 ألف قدم مربعة فيما تصل القدرة الإنتاجية للمصنع إلى 100 ألف طن سنوياً ومع التوسعة الجديدة ترتفع القدرة الإنتاجية إلى 180 ألف طن سنوياً مشيراً إلى أن الشركة تصدر نحو 95% من إنتاجها السنوي لأسواق: بنجلادش وأمريكا وأوروبا، كما نتطلع إلى التصدر إلى أسواق أمريكا الجنوبية قريباً.