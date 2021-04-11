شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام يرفع مناعة الجسم .. والإجراءات الاحترازية تعزز السلامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطل علينا شهر رمضان المبارك وللسنة الثانية على التوالي، والعالم كله يعيش حالة استثنائية بسبب تفشي وباء«كورونا».

وللصيام فوائد صحية متعددة، فهو يعزز العادات الصحية، حيث إنه يخلص الجسم من السموم ويقوي الجهاز المناعي، وله دور كبير في الوقاية من الكثير من الأمراض، فضلاً عن فوائده النفسية والروحية.

وقال الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة «صحة» في تصريح لوكالة أنباء الامارات «وام» إن أخذ اللقاح السلاح الأهم للقضاء على الفيروس بمختلف أنواعه المتحورة، حيث أثبتت الدراسات أن اللقاح قادر على السيطرة على المرض. مشيراً إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية الشخصية، وعدم التهاون في تطبيقها خلال الشهر الكريم الذي اعتاد فيه الناس على كثرة التزاور وإقامة الولائم، لأن التجمعات الكبيرة غالباً ما تكون سبباً في انتشار الفيروس.

فيما قال الدكتور جهاد عبدالله، استشاري الأمراض المعدية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى الرحبة: إن بعض الأشخاص قد يصابون بالقلق، وأحياناً ببوادر الاكتئاب من فكرة الحجر المنزلي والتباعد، وقلة الاختلاط بالآخرين، وهنا لا بدّ أن يوفر الأهل الدعم المعنوي لبعضهم من الأصدقاء والأقارب، عبر الاتصالات الهاتفية ووسائل التواصل التي تعوض شيئاً ما عن التباعد.

مشيراً إلى أنه لم تصدر أي دراسات أو أبحاث تبين أن الصيام يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بـ«كورونا»، بل العكس هناك دراسات أثبتت أن الصيام يرفع مناعة الجسم.

وشدد على أهمية التزام المصلين خلال أداء الصلوات في المساجد بالإجراءات.

وفيما يخص صيام المصابين بفيروس «كورونا»، قال: إن على المريض التنسيق مع الطبيب المعالج، فهو الأقدر على إعطاء النصيحة بإمكانية الصيام لهذا المصاب من عدمه، بناء على المعطيات السريرية وشدة الحالة، والحاجة إلى تناول الأدوية بشكل متكرر. (وام)