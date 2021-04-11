شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد خطة برامج الربع الثاني لمؤسسات محمد بن خالد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة «مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية»، خطة الربع الثاني للمؤسسات لهذا العام، مع الإضاءة على المبادرات التي تلبي رؤية الدولة وتحاكي صناعة المستقبل، بما يتوافق مع إعلان صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين» عبر إطلاق مبادرات وفعاليات اللجان التنفيذية التي شكلت ضمن الخطة التشغيلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، مع إدارة وموظفات «مركز الشيخ محمد بن خالد الثقافي»، و«جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل»، استعرضت فيه أبرز ما تم خلال الربع الأول لعام 2021.

تضمن الاجتماع إعادة تشكيل وحدة الإعلام والبرامج الرمضانية، واعتماد مواعيدها بما يتناسب مع الشهر الفضيل، وتفعيل الشراكات بما يخدم المجتمع والدولة ثقافياً ومهارياً وإبداعياً، والإضاءة على البرامج الثقافية والابداعية التي ترتقي بالشباب وطموحاتهم، والاستمرار في تقديم برامج التوعية الصحية والبرامج القرائية، خاصة مبادرة «الكتاب رفيق العزلة» و«القراءة حرية» لانعكاساتها الإيجابية.

واستعرض الاجتماع توصيات الاجتماع السابق وما تم خلاله، واختتم بتأكيد أهمية العمل في ظل احتياجات المواطنة الصالحة، وما يعزز الهوية الوطنية، ويرقى بالبرامج المقدمة بجودة عالية بطموحات لا سقف لها ولا تؤمن بالمستحيل كرؤية قيادتها الرشيدة.

(وام)