شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: التشغيل التجاري لمحطة براكة علامة فارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي ببدء التشغيل التجاري لمحطة "براكة" النووية، لأنه علامة فارقة في تاريخ إنجازات الإمارات. مهيباً بالجهود التي يقودها قادة دولة الإمارات في خدمة الإنسانية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وقال العسومي، خلال كلمته بأعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، التي عقدت السبت بمقر جامعة الدول العربية: هذا الإنجاز الذي تحقق بسواعد أبناء دولة الإمارات إضافة جديدة إلى سجل إنجازاتها، ويبرهن على ريادتها في خدمة الإنسانية، عبر مشروعات حيوية استراتيجية. متمنياً النجاح والازدهار للإمارات قيادة وحكومة وشعباً. (وام)