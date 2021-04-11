شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب رامسي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

رحل وزير العدل الأمريكي الأسبق، رامسي كلارك، الجمعة، عن عمر يناهز 93 عاماً، المعروف بتأييده حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، ومشاركته في فريق المحامين الدولي للدفاع عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وأعلنت، مؤسسة «ليندون جونسون»، الرئيس الذي خدم في عهده، على «تويتر» عن «فقدان رامسي كلارك، الموظف الحكومي المتفاني ووزير العدل الأسبق بين عامي 1967 و1969» وتوفي كلارك في منزله في مانهاتن.

وأشاد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بذكرى «رجل نزيه وداعم وقف إلى جانبنا في معارك حاسمة، وندد بالظلم الكبير الذي ارتكبته بلاده في العالم».

وعندما كان وزيراً العدل، أشرف كلارك على تطوير سلسلة من القوانين ضد التمييز في الإسكان والتوظيف، وعارض عقوبة الإعدام. وأصبح من أشد منتقدي التدخلات العسكرية الأمريكية في الخارج. وانضم إلى لجان الدفاع عن شخصيات مثل الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والصربي سلوبودان ميلوسيفيتش.