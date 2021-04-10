شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفوز على شباب الأهلي ويحسم لقب دوري الطاولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق النصر الأول لكرة الطاولة، بلقب بطولة الدوري العام لهذا الموسم بعد فوزه المستحق الذي حققه على شباب الأهلي 3/1، وبفوزه حسم اللقب مبكراً دون الحاجة لخوض أي مباراة فاصلة، كان سيتم اللجوء إليها في حالة فوز شباب الأهلي في المواجهة.

ومثّل فريق النصر البطل المحترف الصيني يو زانج جياجي، واللاعبان المواطنان راشد عبدالحميد، ومروان منصور.

ورغم ختام المسابقة وإعلان النصر بطلاً، قرر اتحاد الطاولة إجراء مراسم التتويج، في نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد شهر رمضان المبارك المقبل.